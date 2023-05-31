لا مجال للخطأ.. تحذير من "الشيوخ الأمريكي" بشأن التخلف عن سداد الدين

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، اليوم الأربعاء، إنه سيتحرك لإحضار مشروع قانون سقف الديون إلى قاعة مجلس الشيوخ "في أقرب وقت ممكن".

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال شومر: "على الرغم من أن مجلس النواب لا يزال لديه المزيد من العمل للقيام به، يجب أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ مستعدين للمضي قدما في مشروع القانون هذا بسرعة بمجرد أن يحين دور مجلس الشيوخ للتصرف”.

واضاف: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية أنه ليس لدينا أي هامش للخطأ، إما أن نمضي قدما بسرعة ونرسل هذا الاتفاق من الحزبين إلى مكتب الرئيس، أو أن الحكومة الفيدرالية ستتخلف عن سداد الدين لأول مرة على الإطلاق.”

وكانت تصريحاته رسالة للأعضاء الجمهوريين الذين اقترحوا أنهم سيستخدمون الأدوات المتاحة لتأخير أو محاولة عرقلة مشروع القانون.

وحذر من أن" أي تأخير لا داعي له، وأي سياسة حافة الهاوية في اللحظة الأخيرة في هذه المرحلة سيكون خطرا غير مقبول. لا أحد على أي من الجانبين يعتقد أن هذا الاتفاق مثالي ، وهذا أمر مؤكد. لا أحد حصل على كل ما يريد”.

وقال شومر، إن " المضي قدما في هذا الاتفاق هو الشيء المعقول والمسؤول والضروري للغاية الذي يجب القيام به. نحن نقترب أخيرا من وضع خطر التخلف عن السداد وراءنا.”

وردد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، تصريحات شومر، قائلا إنه “عندما يصل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، سأكون فخورا بدعمه دون تأخير”.

وأشاد ماكونيل بجمهوريي مجلس النواب للتفاوض على مشروع قانون سقف الديون، قائلا إن وحدتهم "أعطتهم اليد العليا.”