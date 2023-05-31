المتحف القومي للحضارة المصرية ينظم برامج للحكي وورش فنية للأطفال والزوّار|صور

نظّم القسم التعليمى بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مجموعة من الورش الثقافية التعليمية والفنية للأطفال من عمر 8 إلى 15 سنة، وذلك خلال شهر مايو الجاري، قدمتها هبة عبد القادر أخصائى أول فنون بالمتحف لتعلم الأطفال كيفية صناعة نماذج فنية متنوعة بالتشكيل بالورق وتركيب الألوان الطبيعية لعمل لوحات فنية، وكيفية صباغة النسيج والرسم على الزجاج .

من جانبها قالت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، إن المتحف كمؤسسة تعليمية ثقافية مستمر فى تقديم دوره الثقافى والتربوى والترفيهى لكل الفئات العمرية بالمجتمع المصري، خلال أجازة فصل الصيف خاصة الأطفال حيث تتنوع الورش لتتناسب مع جميع المجالات والاحتفالات المختلفة التي عرفتها الحضارة المصرية.

وتابعت أن هذه الورش تهدف إلى تعزيز الهوية المصرية وتنمية روح الإبداع والثقة بالنفس واكتشاف المواهب، مما يساعد على تقوية الصحة النفسية والطاقات الإبداعية للزوّار بمختلف فئاتهم العمرية، وهو ما جعل المتحف مقصدا للزيارة لمحبي الحضارة والفنون.

وقالت عزة رزق مسئولة القسم التعليمي بالمتحف إنه تم تقديم مجموعة برامج للحكى للأطفال مرتبطة بالمناسبات العالمية والقومية، منها الاحتفال بعيد العمال تحت عنوان "عمال دير المدينة"، حيث تعرف الأطفال علي تاريخ العمال فى الحضارة المصرية وأهمية العمل فى نشأة الحضارات، واليوم العالمى للطيور تحت عنوان " الأيبس المصرى" والتي تضمنت شرحا مفصلا عن أنواع الطيور وأهميتهم التاريخية والفنية.

كما قدم القسم سلسلة حكى عن الأدب المصرى القديم مثل قصتى " سنوحى والفلاح الفصيح"،وسلسة حكى عن الإكتشافات الأثرية وقصة المقبرة 35 بوادى الملوك، قدمت فيها عضوات القسم التعليمى نسمة أحمد أمين وأسماء سيد وسالى عبد المنعم بالاشتراك مع دكتور مصطفى إسماعيل رئيس معمل صيانة المومياوات بالمتحف ، معلومات مبسطة للأطفال عن خبيئة وادى الملوك وكيفية نقل المومياوات الملكية وتاريخ الخبيئة ومكتشفها.



وصاحبت مجموعة ورش الحكى للأطفال بعض أفلام الرسوم المتحركة التي دعمت فكرة الورش والهدف منها، كما تم دمج الأطفال ضمن محاكاة القصص التي تم تقديمها وما جاء في خيالهم عنها، مما جعلهم مستمتعين بالفكرة وأكدوا أنهم كانوا سعداء بها.



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