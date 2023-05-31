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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

مصر الخضراء.. الاحتفال بـ غرس أول شجرة مثمرة بمركز شباب منيل شيحة

وكيل الشباب والرياضة
وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يغرس أول شجرة مثمرة

شارك الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، شباب كيان "أتحاد شباب الوطن " أولى جولاتهم داخل مراكز الشباب لزرع أشجار مثمرة تحت عنوان "مصر الخضراء"وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023.

وحضر الاحتفال بـ غرس أول شجرة مثمرة في مركز شباب منيل شيحة إلهام فؤاد مدير اداره تنمية الشباب، محمد يوسف مدير ادارة البرلمان والتعليم المدني، اياد فتحي مدير ادارة شباب ابو النمرس، صابر بيومي مدير المركز ، ومن الكيان مصطفي ميهوب منسق الاتحاد بالجيزة، شيماء ربيع نائب منسق المحافظة، الدكتور هندي حسين رئيس لجنه الميديا والاعلام، ندى حسين رئيس لجنة الميديا والاعلام، امال راشد مستشار العلاقات العامة بالاتحاد، حسام مندور رئيس التخطيط والمتابعة، وليد مصطفي مستشار لجنة الميديا، ميادة هريدي رئيس لجنة العلاقات العامة، مصطفي فيض نائب رئيس لجنة الميديا والاعلام، اسماء عادل رئيس المجلس التنفيذي لأتحاد شباب الوطن، بحضور النائب يوسف امين عن حزب الحرية المصري وفريق نادي التطوع بالمركز.

الجدير بالذكر أنه سوف يتم تشجير سبع مراكز للشباب كمرحلة أولى ضمن مبادرة تشجير مراكز الشباب بالتعاون مع الكيان والتي بدأت اليوم بمركز شباب منيل شيحة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب.

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