بالتنسيق مع سيول وواشنطن .. اليابان تجهّز للرد على صواريخ كوريا الشمالية

أفادت وكالة "كيودو" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، قال، إن الأطراف المعنية تعتقد أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح اليوم كان صاروخا باليستيا.

وبحسب رويترز، أدان سكرتير مجلس الوزراء الياباني، هيروشي ماتسونو، بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية، كما احتجت الحكومة اليابانية على كوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية في بكين.

وقال أيضًا، إن كوريا الشمالية قد تتخذ المزيد من التحركات الاستفزازية، وسترد اليابان بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية علي تلك الاستفزازات التي تتبناها بيونج يانج.

أدانت الولايات المتحدة بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، باعتباره يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويثير التوترات ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها.

وأكد البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن باب الدبلوماسية لم يُغلق بعد، لكن على بيونج يانج أن تكف على الفور عن أعمالها الاستفزازية وأن تختار بدلاً من ذلك الانخراط في الدبلوماسية.

وأضاف البيان أن هذا الإطلاق الفضائي المزعوم تضمن تقنيات مرتبطة مباشرة ببرنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية.