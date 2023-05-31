شابان رفضا الكلام وقتها| عمر زهران يفجّر مفاجأة بشأن وفاة سعاد حسني

صرح الممثل والفنان عمر زهران، أنه قام بعمل تقرير تليفزيوني عن السندريلا سعاد حسني، و ما تبين من التحريات أنها لم تقتل نفسها ولكنها قُتلت، مؤكدا أن ذلك كان بشهادة من شابين جيرانها سمعوا أصوات صراخ في الشقة التي سقطت منها قبل وفاتها.

وأوضح زهران، خلال لقائه ببرنامج "الستات"المذاع على فضائية "النهار"، أن هذين الشابين رفضا أن يُسجل معهم أو أن يفصحوا عن أسمائهما، مضيفا أن سعاد حسني كانت لا تستطيع التخطيط لقتل نفسها بهذا الشكل.

و تابع "زهران"، أن خلال برنامجه على الهواء قام المخرج حسين كمال، بمداخلة قائلا بها: "سعاد حسني ماتت موته تليق بها"، ويجب أن تظل حياتها غامضة ويتساءل الأجيال عنها، وأنها غير عادية في حياتها ومماتها.

