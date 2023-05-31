ظلمتها وجيت عليها.. شخص يوجه رسالة مؤثرة لزوجته الأولى

أكد سامح، الزوج النادم على زواجه مرة أخرى، ويرغب في العودة لزوجته الأولى، أن الزواج الثاني لم يستمر لأكثر من 5 شهور وعند زواجي مرة أخرى أعلمت زوجتي الأولى وقلت لها “كتبت كتابي على زوجة ثانية وصدمت صدمة كبيرة واتصلت على أهلها وبتحريض معين جم أهلها خدوها وحدث مشادات وكان هناك طلبات من عائلاتها بالطلاق ورفضت ذلك”.

وقال سامح، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن زوجتي الأولى كانت بداية فرحتى ووش الخير عليا وانا اللى ظلمتها وانا اللى جيت عليها ومكنتش بلم بأمور انه أمشي البيت صح".

والدتي هي من تعول أولادي”

وتابع الزوج النادم على زواجه مرة أخرى، ويرغب في العودة لزوجته الأولى، أنه “كل اللي طالبه ان زوجتى الأولى تاخد ولادها في حضنها، ولادي بيتحايلوا على امهم انهم يباتوا معاها وهي بترفض ووالدتي هي من تعول أولادي”