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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وسيم السيسي يكشف أول من حفر قناة السويس..وتامر أمين: أول مرة أسمعها

قناة السويس
قناة السويس

أكد الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، أن مصر تستحق  العديد من الجوائز، لأنها قامت بإنجازات تحويلية في مجال الفلك و الطب والعلم، و غيرها.

وسيم السيسي:  أمنمحات الثالث أول إنسان قام بعمل سد في تاريخ البشرية


وأضاف "وسيم السيسي"، اثناء لقائه مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار، أن هناك 10 أسماء في الحضارة المصرية القديمة  يستحقوا حصولهم على جائزة نوبل، و هناك 10 إنجازات لا نعلم أسماء من أقاموها  يستحقوا جوائز نوبل.


وتابع وسيم السيسي، قائلاً:"أن أمنمحات الثالث يستحق الحصول على جائزة نوبل، لأنه أول إنسان قام بعمل سد في تاريخ البشرية، و أنقذ الفيوم من الفيضانات"

وأستكمل وسيم السيسي، قائلاً:" سنوسرت الثالث أيضاً يستحق جائزة نوبل لأنه أول من قام بحفر قناة السويس في الأسرة الثانية عشر، و بعد 600 عام تم ردمها، و جاء رمسيس الثاني أعاد فتحها من جديد..وتامر أمين يعلق دي معلومة أول مرة أسمعها"

 

 

 

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