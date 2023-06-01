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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد فوزها بجائزة الدولة التشجيعية..نورا ناجي: مخضوضة من الفرحة ونفسي مفتوحة للكتابة|فيديو

نورا ناجي
نورا ناجي

أعربت الكاتبة نورا ناجي عن بالغ سعادتها لفوزها بجائزة الدولة التشجيعية فى دورتها التاسعة والستين، فى فرع الآداب، عن مجموعتها القصصية "مثل الأفلام الساذجة".

نورا ناجي:لم أتوقع حصولي على جائزة الدولة التشجيعية


وقالت نورا ناجي خلال حوارها ببرنامج من مصر، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة سي بي سي، :" حاسة إني مخضوضة من الفرحة، لكن بحب بلدي جدًا، ونفسي مفتوحة للكتابة، وسعيدة جدًا.. عشت خارج مصر كثيرًا، ولكن أشعر بالسعادة كثيرًا في وطني مصر، وسعيدة بهذا التكريم".

وواصلت الكاتبة نورا ناجي،قائلة :"لم أتوقع حصولي على جائزة الدولة التشجيعية، وكنت أحلم بها كثيرًا، فهي لها مذاق كبير، وشعور بالفخر والسعادة ".
أشارت نورا ناجي إلى أن المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة" صدرت عن دار الشروق للنشر، وهى أول مجموعة قصصية لها في مسيرتها الأدبية، وفيها تقدم حكايات متنوعة متشابكة، وكراكيب من الذاكرة المهملة، التي تعيد ترميمها.

 


 

نورا ناجي جائزة الدولة التشجيعية فرع الآداب مصر التكريم

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