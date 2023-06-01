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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس موسيماني.. فرج عامر يكشف المدير الفني المرشح لقيادة بيراميدز

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن المدير الفني المرشح لتدريب بيراميدز.  

وكتب عبر فيسبوك: "موسيماني لن يدرب بيراميدز، راموند دياز مدرب الهلال السعودي المرشح الاول لتدريب بيراميدز، خاصة بعد استغناء الهلال السعودي عن خدماته، وباتشيكو يستعد للرحيل من بيراميدز".

أعلن نادي بيراميدز، تمديد تعاقد لاعب الوسط البوركيني الدولي، بلاتي توريه، ليبقى مع الفريق لمدة ٣ مواسم جديدة، وذلك في إطار توجهات الإدارة التنفيذية للنادي بقيادة المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، للحفاظ على عناصر القوام الأساسي للفريق خلال السنوات المقبلة.

ووفقا للعقد الجديد الذي وقعه بلاتي توريه مع نادي بيراميدز، يستمر لاعب الوسط الدولي حتى عام ٢٠٢٦.

ومنذ انضمامه إلى صفوف بيراميدز العام الماضي، في صفقة انتقال حر قدم بلاتي توريه الإضافة الهائلة لخط وسط الفريق ويعتبر من أهم وأفضل لاعبي الوسط في كرة القدم المصرية، ولذلك كان قرار الإدارة بتمديد عقد اللاعب لمدة ثلاث سنوات إضافية.

 

 

الهلال السعودي باتشيكو بيراميدز فرج عامر رئيس نادي سموحة نادي بيراميدز

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