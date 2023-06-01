رئيس نادي البنك الأهلي يستقبل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني



إستقبل اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني علي هامش مواجهة البنك الأهلي والداخلية والتي أقيمت علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .

حيث أشاد فيتوريا خلال حديثه مع رئيس نادي البنك الأهلي بالمستوي المتميز لفريق البنك الأهلي خلال الفترة الحالية وأشاد أيضا بالقدرات التدريبية العالية لبابافاسيليو المدير الفني للفريق.



وأكد اللواء أشرف نصار خلال الجلسة أن جميع الأندية خلف منتخبنا الوطني من أجل تحقيق الانتصارات علي الصعيد الدولي .