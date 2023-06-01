كرم جبر:فلسطين بعد حل القضية سوف تحتاج لصر في كثير من الأمور|فيديو

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلي الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القضية الفلسطينية كانت و ماتزال أولوية لـ مصر، و هي في صميم الأمن القومي المصري.

كرم جبر:الدولة المصرية هي القادرة على الدفاع عن فلسطين في أوقات الغارات

وأضاف كرم جبر أثناء لقائه في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، أن الدولة المصرية هي القادرة على الدفاع عن فلسطين في أوقات الغارات التي تتعرض لها غزة او بعض المناطق الفلسطينية من إسرائيل.

كرم جبر: التعاون بين فلسطين ومصر سوف يحقق مصلحة للطرفين



وأشار الكاتب الصحفي كرم جبر إلى، أن فلسطين بعد حل القضية، سوف تحتاج مصر في كثير من الامور، مثل إعادة الأعمار، وإعادة أحياء البنية الأساسية، لافتاً إلى أن التعاون بين فلسطين و مصر سوف يحقق مصلحة للطرفين.