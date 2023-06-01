عبد الجليل: مواجهة الأهلي والوداد صعبة لهذا السبب

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي، صعبة بكل تأكيد، لكن الفريق الأحمر بدنيا وذهنيا في أفضل حالاته، وهناك حالة تركيز بين اللاعبين واضح بشكل كبير في الفترة الماضية خلال المواجهات الحاسمة.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: نهائي النسخة الماضية ذهب الأهلي خاسرًا إلى المغرب قبل المباراة، إدارة النادي قامت ببعض الأمور الخاطئة كانت وراء الخسارة هناك في ملعب محمد الخامس.

وأضاف: أكثر ما يقلقني أن الوداد (كعبه عالٍ) على الأهلي في النهائيات، رغم تفوق الأهلي عليهم في الأدوار الإقصائية.

وأكمل: هناك مشكلة تواجه الأهلي هي إهدار الفرص، ويجب على خط الدفاع الحذر من سامبو مهاجم الوداد، وياسر إبراهيم سيلعب لقاء الإياب، لكن متولي الأقرب للعب هنا في القاهرة لأن كولر يسعى لبداية الهجمات من الخلف بشكل جيد.

وواصل: مستوى بيرسي تاو ليس مضمون ولا أؤيد فكرة الاتجاه نحو تجديد عقده مع الأهلي، والكرة المصرية تعاني مؤخرا من قلة المواهب والدليل ان الاهلي غاب عن الدوري 6 جولات وعاد للعب وهو متصدر الجدول، وهداف الدوري هو مابولولو في غياب المهاجمين المصريين.