منخفض خماسيني حار| الأرصاد تحذر: هذه الظواهر تضرب البلاد خلال ساعات

يعد عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضوع يبحث عنه المواطنين خلال الساعات الأخيرة، وخاصة بعد اصدار هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة من طقس الساعات المقبلة، وهبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة.



جاء هذه التحذيرات بعد تأثر البلاد بـ منخفض خماسيني حار قادم من المناطق الصحراوية، بعد أنه كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى منخفض حراري "خماسيني" يومي الخميس والجمعة "١ و ٢يونيو ٢٠٢٣"، وهذا المنخفض الحراري، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.



أما عن درجات الحرارة، تابعت هيئة الأرصاد، أنه متوقع أن تصل درجة الحرارة خلال هذه الموجة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

نصائح هامة



هيئة الأرصاد الجوية قدمت في عدة نقاط نصائح هامة للمواطنين للتعامل مع مثل هذا الطقس، نرصد أبرز هذه النصائح، كما يلي:



1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصا في ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا.

2- الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

3- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

3- على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.



أما عن معنى المنخفضات الخماسينية الحارة، فتعرف بأنها منخفضات حرارية تتشكل عادة في فصل الربيع في الجزء الشمالي من قارة أفريقيا، وتتحرك موازية لساحل البحر الأبيض المتوسط نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط ومنطقة بلاد الشام والجزيرة العربية، إلا أن هذه المنخفضات تتلاشى عند اقترابها من البحر لغياب عامل التسخين وهو المسبب الأساسي لحدوثها.

وعلميا يُعرف المنخفض الحراري بأنه: منخفض ناتج عن التسخين الشديد لسطح الأرض، والذي ينتج عنه انخفاض كثافة الهواء الموجود فوقها، فيرتفع للأعلى ويقل الضغط، ويبدأ الهواء بالتجمع من مناطق الضغط المرتفع باتجاه مناطق الضغط المنخفض، فتتشكل حركة صاعدة لكن لا تتجاوز مستوى 700 هيكتوباسكال، لان الرياح المرافقة لهذه المنخفضات ضعيفة، وتنشط المنخفضات الخماسينية في بداية فصل الربيع في الفترة ما بين 21 مارس و حتى 10 مايو، لكنها يمكن أن تتشكل أيضا قبل موسمها.



درجات الحرارة

القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- المنصورة 40 - 22

- الزقازيق 40 - 24

- رأس سدر40 - 23

- شرم الشيخ 40 - 26

- الفيوم 40 - 25

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 41 - 23

- أسيوط 40 - 22

- سوهاج 41 - 24

- قنا 42 - 26

- الأقصر 42 - 26

- أسوان 43 - 27

- الوادي الجديد 42 - 25

- أبو سمبل 41 - 25.