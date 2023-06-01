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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا بخصوص حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير اليوم الخميس الموافق 1 يونية.

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العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة


وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانا لها، أنه متوقع أن تشهد البلاد طقسًا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 

درجات الحرارة


القاهرة 40 - 24
- العاصمة الإدارية 40 - 24
- أكتوبر 40 - 25
- بنها 40 - 24
- المنصورة 40 - 22
- الزقازيق 40 - 24
- رأس سدر40 - 23
- شرم الشيخ 40 - 26
- الفيوم 40 - 25
- بني سويف 40 - 25
- المنيا 41 - 23
- أسيوط 40 - 22
- سوهاج 41 - 24
- قنا 42 - 26
- الأقصر 42 - 26
- أسوان 43 - 27
- الوادي الجديد 42 - 25
- أبو سمبل 41 - 25.

 

ومن جهتها أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أن درجات حرارة اليوم الخميس متوقع أن تصل لـ 40 مئوية على أغلب المناطق؛ وذلك بسبب تعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 35 لـ45 كم، وتكون مثيرة للرياح والأتربة، على أغلب المناطق الشمالية والصحراوية.

 

وبشأن سقوط الأمطار، أوضحت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على المناطق بالحدود الغربية، وبعض المناطق الساحلية ومحافظات الوجه البحري، منوهة أن فرص السقوط للأمطار ضعيفة الحدوث.

 

وفي السياق نفسه وجهت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح بشأن التعامل مع الموجة الحارة قائلة: يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس، مع تناول السوائل الباردة، وارتداء الكمامات حال الخروج في الشوارع.

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