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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرًا عن حالة طقس غدًا الخميس، لافتة إلى أنه متوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية الشرقية وطقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

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نخلي بالنا .. الأرصاد تحذر : أتربة وحرارة مرتفعة خلال ساعات

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يشهد الخميس نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من الصحراء الغربية  والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية ومدن القناة  وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

رياح مثيرة للرمال

 

وأكمل هيئة الأرصاد الجوية، أنه من متوقع سقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحرى  قد تمتد خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبرى علي فترات متقطعة، وأتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

 

درجات الحرارة

 

وأشار هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه  درجات الحرارة  تسجل غدا الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 37  والصغرى 25  ، وعلى جنوب سيناء و جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 41 والصغري 27، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28 درجة.
 

من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أنه درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع من اليوم وحتى يوم السبت المقبل على أغلب مناطق الجمهورية بسبب التأثر ببعض الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الشرقية أو الصحراء الغربية، وهذه الكتل تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة مع زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

وأضافت "منار غانم"، في تصريحات تليفزيونية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ الأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل درجات الحرارة الصغرى سترتفع وتسجل بين الـ23 درجة مئوية لـ24 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، وفترات الليل ستكون الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية، إضافة إلى أنَّ اليوم سيكون هناك نشاط للرياح سرعاته تتجاوز 40 كم/ساعة ولكن سيكون هناك بعض المناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد ومطروح والسلوم وهو مثير لبعض الرمال والأتربة، كما سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد بمطروح والسلوم.

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد أنَّ المناطق الداخلية من القاهرة الكبرى وبعض المناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد سيكون بها بعض الأتربة والشوائب العالقة بعض فترات النهار، مما ستؤدي لانخفاض طفيف بالرؤية الأفقية، وذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون غدا الخميس، خصوصًا أنَّه من المتوقع مزيد من الارتفاع غدًا وتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية خلال فترات النهار، والمناطق الجنوبية 42 درجة مئوية، ولذلك غدا وبعد غد تكون الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار مع تقدم للأتربة والرمال المثارة بالمناطق الداخلية.

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