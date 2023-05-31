نخلي بالنا .. الأرصاد تحذر : أتربة وحرارة مرتفعة خلال ساعات

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خاصة بعد موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن درجات الحرارة سترتفع بداية من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت القادم على أغلب محافظات الجمهورية، وذلك بسبب تأثرنا بقدوم كتل هوائية قادمة من الصحراء الشرقية والغربية؛ موضحة أن الكتل الهوائية تزيد من ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار وستكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى حوالي 35 درجة مئوية.

أضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى؛ أن درجات الحرارة سترتفع ليلا لتصل لحوالي 24 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى لكنها ستكون معتدلة على اغلب محافظات الجمهورية؛ بالإضافة الى وجود نشاط للرياح اليوم بسرعة تتجاوز 40 كيلو متر على الساعة وستكون مثيرة للرمال والأتربة؛ بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد لكن المناطق الداخلية و سيكون بها بعض الشوائب العالقة في الجو مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

أوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ أن ذروة الارتفاعات بدرجات الحرارة ستكون في ايام الخميس والجمعه وستصل درجات الحرارة على القاهره الكبرى لـ 39 درجه مئوية خلال ساعات النهار والمناطق الجنوبيه ستصل 42 درجة مئوية وبالتالي غدا و بعد الغد ستكون الاجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى اهمية عدم التعرض لاشعة الشمس بشكل مباشر خلال ساعات الظهيرة مع تناول كمية مناسبة من السوائل؛ بالإضافة إلى الإلتزام بالسرعات المقررة حتى لا تؤدي إنخفاض الرؤيه الأفقية مع السرعات لمشاكل بالطريق.

أتربة ورمال

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نبدأ اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، نتيجة تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية غدا وبعد غدا، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يستمر معنا حتي يوم السبت المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أن ذورة ارتفاعات درجات الحرارة تكون غدا الخميس والجمعة، حيث من المتوقع أن تصل غدا العظمي على القاهرة الكبري إلى 39 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي الأجواء تكون شديدة الحرارة خلال فترة النهار فى أغلب مناطق الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك أتربة ورمال مثارة على المناطق الغربية، ويكون هناك سرعات رياح تتجاوز الـ 40 كم على الساعة على الصحراء الغربية، ولكن غدا وبعد غد مع يوم الخميس والجمعة تبدأ الأتربة والرمال المثارة أن تتضمن المناطق الداخلية، وتشمل القاهرة الكبري والوجه وبعض المناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر.