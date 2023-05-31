العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

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حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس الساعات المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال تصريحات متلفزة اليوم الأربعاء، إنه اعتبارًا من اليوم وحتى السبت القادم ستشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية والصحراء الغربية، لافتة إلى أن الارتفاع بحوالي من درجتين لـ 5 درجات.

أجواء شديدة الحرارة على مدار الـ 48 ساعة المقبلة
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى تسجل اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، منوهة بأن ذروة الارتفاعات ستكون الخميس والجمعة، حيث متوقع أن تسجل العظمى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى غدًا الخميس، وتصل لـ 42 درجة مئوية على المناطق الجنوبية للبلاد.
 



كما حذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من نشاط في حركة الرياح على الصحراء الغربية ، والتي تتجاوز سرعاته الـ 40 كم /ساعة؛ مما يعمل على إثارة الرمال والأتربة في الصحراء الغربية وبعض المناطق من أقصى غرب البلاد، ومع غدًا الخميس سيتقدم إلى المناطق الداخلية.

وأكملت أنه متوقع غدًا وجود نشاط في حركة الرياح مثير للرمال والأتربة في أغلب محافظات شمال البلاد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد، وهذه الأجواء مستمرة حتى يوم الجمعة.

وأشارت إلى اهمية عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال ساعات الظهيرة مع تناول كمية مناسبة من السوائل؛ بالإضافة إلى الإلتزام بالسرعات المقررة حتى لا تؤدي إنخفاض الرؤيه الأفقية مع السرعات لمشاكل بالطريق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

العظمى الصغرى

  • القاهرة 37 - 28
  • الإسكندرية 32 - 22
  • الإسماعيلية 36 - 23
  • الغردقة 37 -26
  • أسوان 41 - 24
  • سوهاج 41 - 26
  • المنيا 40 - 28
     
الأرصاد حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة توك شو صدى البلد

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