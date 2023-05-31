ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ48 ساعة القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، وعلى مدار الـ 48 ساعة المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.







وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأربعاء، إنه اعتبارًا من اليوم وحتى السبت القادم ستشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية والصحراء الغربية، لافتة إلى أن الارتفاع بحوالي من درجتين لـ 5 درجات.

أجواء شديدة الحرارة على مدار الـ 48 ساعة المقبلة



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى تسجل اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، منوهة بأن ذروة الارتفاعات ستكون الخميس والجمعة، حيث متوقع أن تسجل العظمى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى غدًا الخميس، وتصل لـ 42 درجة مئوية على المناطق الجنوبية للبلاد.





كما حذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من نشاط في حركة الرياح على الصحراء الغربية ، والتي تتجاوز سرعاته الـ 40 كم /ساعة؛ مما يعمل على إثارة الرمال والأتربة في الصحراء الغربية وبعض المناطق من أقصى غرب البلاد، ومع غدًا الخميس سيتقدم إلى المناطق الداخلية.



وأكملت أنه متوقع غدًا وجود نشاط في حركة الرياح مثير للرمال والأتربة في أغلب محافظات شمال البلاد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد، وهذه الأجواء مستمرة حتى يوم الجمعة.