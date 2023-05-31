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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار ورياح وأتربة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء

درجات الحرارة وحالة
درجات الحرارة وحالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن درجات الحرارة سترتفع بداية من اليوم حتى يوم السبت القادم على أغلب محافظات الجمهورية وذلك بسبب تأثرنا بقدوم كتل هوائية قادمة من الصحراء الشرقية والصحراء الغربية؛ موضحة ان الكتل الهوائية تزيد من ارتفاع درجات الحرارة مع زياده فترات سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار وستكون درجات الحرارة على القاهره الكبرى حوالي 35 درجة مئوية.

أضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى في برنامج صباح الخير يا مصر؛ أن درجات الحرارة سترتفع ليلا لتصل لحوالي 24 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى لكنها ستكون معتدلة على اغلب محافظات الجمهورية؛ بالإضافة الى وجود نشاط للرياح اليوم بسرعة تتجاوز 40 كيلو متر على الساعة وستكون مثيرة للرمال والأتربة؛ بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد لكن المناطق الداخلية و سيكون بها بعض الشوائب العالقة في الجو مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

أوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ أن ذروة الارتفاعات بدرجات الحرارة ستكون في ايام الخميس والجمعه وستصل درجات الحرارة على القاهره الكبرى ل 39 درجه مئوية خلال ساعات النهار والمناطق الجنوبيه ستصل 42 درجة مئوية وبالتالي غدا و بعد الغد ستكون الاجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى اهمية عدم التعرض لاشعة الشمس بشكل مباشر خلال ساعات الظهيرة مع تناول كمية مناسبة من السوائل؛ بالإضافة إلى الإلتزام بالسرعات المقررة حتى لا تؤدي إنخفاض الرؤيه الأفقية مع السرعات لمشاكل بالطريق.

أجواء شديدة الحرارة التعرض لأشعة الشمس الصحراء الغربية الكتل الهوائية الطقس

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