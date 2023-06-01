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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يصوت على رفع سقف الدين

أرشيفية
أرشيفية

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون سقف الدين بالأغلبية، والذي توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن "317 عضوا في مجلس النواب الأمريكي صوتوا بالموافقة على تمرير مشروع قانون سقف الدين العام بينما صوت 117 عضوا برفضه".

وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن الرئيس جو بايدن رحب بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون "سقف الدين"، وحث مجلس الشيوخ على تمرير المشروع.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قد صرحت في وقت سابق الأربعاء، بأن الرئيس جو بايدن ينتظر أن يصل مشروع قانون سقف الدين على مكتبه بحلول الخامس من يونيو المقبل.

من جهته، أفاد الرئيس الأمريكي في وقت سابق الأربعاء بأن عملية رفع سقف الدين الأمريكي تسير كما هو مخطط لها، وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض "سنعالج مسألة سقف الدين".

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يذكر أن مجلس النواب الأمريكي يصوت الأربعاء على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، وهي خطوة حاسمة لتجنب التخلف عن السداد الذي قد يحدث الأسبوع المقبل في حال عدم اتخاذ الكونجرس أي إجراء.

ويفترض أن يرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها. كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تستخدم، وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.

هذا، وإذا تم تمرير الاتفاق في الكونجرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية جميع التزاماتها، فستتجنب البلاد تخلفا عن سداد الدين يزعزع الاستقرار الاقتصادي. وحذرت وزارة الخزانة الجمعة الماضي من أن ذلك قد يحدث ما لم يتم رفع سقف الدين قبل الخامس من يونيو المقبل.

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