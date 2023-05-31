خشية التخلف الكارثي.. بيان عاجل لـ البيت الأبيض بشأن اتفاق سقف الدين

أعلن البيت الأبيض، صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن توصل مع زعماء الكونجرس الأمريكي إلى اتفاقية ميزانية مشتركة من شأنها منع حدوث تخلف عن سداد الدين.

وقال البيت الأبيض في تغريدة على موقع "تويتر": "توصل الرئيس بايدن وزعماء الكونجرس إلى اتفاقية ميزانية مشتركة بين الحزبين من شأنها منع حدوث تخلف عن السداد كارثيًا".

ونجحت لجنة القواعد في مجلس النواب الأمريكي بتمرير قانون سقف الدين، حيث سيتم طرحه اليوم الأربعاء للمناقشة والتصويت النهائي قبل طرحه على مجلس الشيوخ.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كان تصويت لجنة القواعد متوقعًا للغاية، حيث يسابق المشرعون الزمن لتفادي تعثر كارثي قبل 5 يونيو، وهو اليوم الذي قالت فيه وزارة الخزانة إنها لن تكون قادرة بعد الآن على سداد جميع التزامات الدولة بالكامل وفي الوقت المحدد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب في وقت سابق، عن تفاؤله بشأن تمرير الكونجرس مشروع قانون هذا الأسبوع لرفع سقف ديون الحكومة الأمريكية لتجنب التخلف عن سداد ديونها.

وقال بايدن "لن أقول أبدًا إنني متأكد ما سيفعله الكونجرس لكني أشعر أنني بحالة جيدة"، مضيفًا أنه تحدث مع عدد من البرلمانيين، وكذلك زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل وكثيرين آخرين، والوضع يبدو جيدًا.

وكان بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قد أعلنا، السبت الماضي، أنهما توصلا إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام ومنع أكبر اقتصاد في العالم من التخلف عن سداد ديونه.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تحتاج إلى موافقة الكونجرس ويوقعها بايدن كقانون قبل 5 يونيو، وهو التاريخ المحدد للولايات المتحدة للوصول إلى سقف الدين العام.