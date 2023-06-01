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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فيروس غريب.. مرض غامض يصيب 75% من البشر.. ما هو ؟

فيروس
فيروس

للمرة الأولى، رصد العلماء وجود مرض غامض في أجسام 75% من البشر، لا يعرفون بوجوده في أجسادهم إلا عن طريق الصدفة، وجاءت النتائج التي اكتشفت وجوده عن طريق دراسة توصلت إلى أنه نصف سكان الولايات المتحدة مصابون به منذ الولادة.

مرض غامض يصيب 75% من البشر

 لكن معظم الناس لا يعرفون أنهم ربما يكونوا مصابين به منذ طفولتهم، في بعض الأحيان يكون جهاز المناعة البشري قادرًا على السيطرة على الفيروس ومنع التطور إلى مرض، لكن بنسبة أكبر يظل مجهولا.

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ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، ينتمي الفيروس المضخم للخلايا إلى نفس عائلة الفيروسات مثل القروح الباردة وجدري الماء، وغيرها من الفيروسات المشابهة، ويعيش في الجسم مدى الحياة، ويعاني معظم الأطفال والبالغين من أعراض خفيفة جدًا أو حتى عدم وجود أعراض مع الإصابة الأولية. 

عادة ما يكون نظام المناعة الصحي قادرًا على إبقاء الفيروس المضخم للخلايا تحت السيطرة حتى لا يمرض الناس أو حتى يعرفون أن الفيروس يعيش في أجسامهم.

ما هو هذا الفيروس ؟

ومع ذلك ، يقول مؤلف الدراسة إن فهم هذا الفيروس مهم لأنه يمكن أن ينتقل من الأم إلى الجنين أثناء الحمل ويسبب الشلل الدماغي وفقدان السمع وغيرها من الإعاقات العصبية. 

تسمى الإصابة بالفيروس المضخم للخلايا قبل الولادة باسم cCMV ويعد السبب الرئيسي للعيوب الخلقية، فحوالي 20،000 إلى 30،000 طفل يولدون مصابين بهذا الفيروس كل عام في الولايات المتحدة وحوالي 20٪ منهم يعانون من إعاقات دائمة.

وأكد مؤلف الدراسة، الخبير في الأمراض المعدية والمناعة، أن أكثر إصابات من حالات الطفولة الأخرى مثل متلازمة داون ومتلازمة الكحول الجنينية.

ويقول أن الإصابة بـ CMV في الثلث الأول من الحمل تنطوي على خطر أكبر لأضرار شديدة التي يمكن أن تؤثر على الجهاز المناعي والأعضاء مثل الدماغ خلال تطور الجنين.

تأثير الفيروس المضخم للخلايا على الأجنة

وتختلف معدلات الإصابة بشكل كبير بين الفئات العرقية والأمهات متعددات الأعراق والأطفال السود والأمريكيين الأصليين بشكل خاص معرضين لمخاطر أكبر من الوفاة.

على الرغم من أن فحص الفيروسات الأخرى مثل الحصبة الألمانية وفيروس نقص المناعة البشرية والزهري هو جزء روتيني من الرعاية قبل الولادة في الولايات المتحدة، فإن فحص CMV ليس كذلك.

 يقول المؤلف إن ذلك يرجع إلى القيود في الاختبارات المتاحة حاليًا ، حيث قد يكون من الصعب على الأطباء تفسير نتائج بعض الاختبارات. توفر الاختبارات معلومات عما إذا كانت الأم مصابة ، لكنها لا تتنبأ بشكل كافٍ بخطر انتقال العدوى إلى الجنين أو وجود مضاعفات خطيرة.

بالنسبة إلى الحوامل ذوات الحمل الطبيعي ، لا توفر اختبارات CMV قبل الولادة عادة معلومات مفيدة. يمكن أن يولد أي شخص طفلًا مصابًا بـ cCMV بغض النظر عن نتيجة اختبارها السابق.

الشلل الدماغي الفيروس الأطفال والبالغين

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