تسرب من مختبراتنا.. كبير علماء الصين يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا

قال عالم حكومي صيني كبير سابق لبي بي سي نيوز، إنه لا ينبغي استبعاد احتمال تسرب فيروس كوفيد من المختبر.

وبصفته رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض (CDC) ، لعب البروفيسور جورج جاو دورًا رئيسيًا في الاستجابة للوباء والجهود المبذولة لتتبع أصوله.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ترفض الحكومة الصينية أي إشارة إلى أن المرض ربما نشأ في مختبر ووهان، لكن الأستاذ جاو قالها صراحة.

في مقابلة مع إذاعة BBC Radio 4 podcast Fever: The Hunt for Covid's Origin ، قال البروفيسور جاو: "يمكنك دائمًا الشك في أي شيء. هذا علم.. لا تستبعد أي شيء."

البروفيسور جاو ، عالم الفيروسات والمناعة الرائد عالميًا ، يشغل الآن منصب نائب رئيس المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين بعد تقاعده من مركز السيطرة على الأمراض العام الماضي.

تسريب فيروس كورونا

في إشارة محتملة إلى أن الحكومة الصينية ربما تكون قد أخذت نظرية التسرب في المختبر على محمل الجد أكثر مما توحي به تصريحاتها الرسمية، أخبر البروفيسور جاو بي بي سي، أنه تم إجراء نوع من التحقيق الرسمي في معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV).

يقول: "نظمت الحكومة شيئًا ما" ، لكنه يضيف أن ذلك لم يشمل إدارته الخاصة ، مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين.

وبسؤاله عما إذا كان ذلك يعني أن فرعًا آخر من الحكومة أجرى بحثًا رسميًا عن WIV - أحد أكبر المختبرات الوطنية في الصين، والمعروف أنه قضى سنوات في دراسة فيروسات كورونا.

أجاب العالم الصيني: "نعم ، لقد تم فحص هذا المختبر مرتين من قبل الخبراء في هذا المجال."، ما يعد أول اعتراف من هذا القبيل بأن نوعًا من التحقيق الرسمي قد تم ، ولكن بينما يقول البروفيسور جاو إنه لم ير النتيجة ، فقد "سمع" أن المختبر حصل على شهادة صحية نظيفة.

وأكد البروفيسور: "أعتقد أن استنتاجهم هو أنهم يتبعون جميع البروتوكولات.. لم يجدوا أي خطأ."