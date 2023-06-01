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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من بايدن بعد تصويت مجلس النواب على مشروع سقف الدين

أرشيفية
أرشيفية

رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"الخطوة الأساسية" التي اتّخذها مجلس النواب بإقراره الأربعاء مشروع قانون يعلّق العمل حتى 2025 بسقف الدين العام ويجنّب تالياً الولايات المتّحدة التخلّف عن سداد ديونها.

وقال بايدن في بيان إنّ "مجلس النواب اتّخذ اليوم خطوة أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلّف" الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها، مشدّداً على أنّ "الطريق الوحيد للمضيّ قدماً هو تسوية بين الحزبين" الديمقراطي والجمهوري.

وصوتت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء بالموافقة على مشروع قانون من الحزبين لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، وذلك قبل خمسة أيام فقط من الموعد النهائي لتجنب تعثر كبير في السداد.

واستمر التصويت على التشريع، الذي يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية قبل أن يتسنى للرئيس جو بايدن التوقيع على الإجراء ليصبح قانونًا.

مجلس النواب الأمريكي يصوت على رفع سقف الدين

أمريكا .. مجلس النواب يبدأ النقاش حول مشروع قانون سقف الدين

ويفترض أن يرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها. كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تستخدم، وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.

هذا، وإذا كان قد تم تمرير الاتفاق في الكونجرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية جميع التزاماتها، فستتجنب البلاد تخلفا عن سداد الدين يزعزع الاستقرار الاقتصادي. وحذرت وزارة الخزانة الجمعة الماضي من أن ذلك قد يحدث ما لم يتم رفع سقف الدين قبل الخامس من يونيو المقبل.

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