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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعرض حل أزمة السودان بهذا الشرط

صدى البلد

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في نبأ عاجل أن استئناف جهود الوساطة في السودان مرهون بجدية طرفي النزاع في ذلك.


وأضافت الخارجية الأمريكية قائلة: واشنطن مستعدة لمواصلة وساطتها في السودان بشرط جدية طرفي الصراع.

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وأصدرت الأمم المتحدة أمس الأربعاء، بيانًا للأمين العام أنطونيو جوتيريش قال فيه إن مجلس الأمن هو من بيده القرار حول إذا كان يدعم استمرار البعثة الأممية في السودان أو يقرر إنهاءها.

واتهم قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس بـ"التضليل والتدليس وإثارة الكراهية والانقسام" في البلاد، وتشجيع قوات الدعم السريع على "التمرد"، مطالبًا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتغيير رئيس "يونيتامس".

وفي رسالته الموجهة إلى جوتيريش، قال البرهان إن رئيس البعثة الأممية، "مارس التدليس والتضليل في تقاريره إلى الأمين العام، بزعم الإجماع على الاتفاق الإطاري، بينما الواقع يخالف ذلك بصورة جلية"، وفق الرسالة التي اطلعت "الشرق" عليها.

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