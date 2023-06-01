في اليوم العالمي للوالدين.. خطوات يمكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الأسرية

يحتفل العالم باليوم العالمي للوالدين في 1 يونيو من كل عام، وهو يوم مخصص للاحتفال بالأبوين وتقديرهما على كل ما يفعلانه من أجل أبنائهما، ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز قيمة الأسرة وأهمية الدور الذي يلعبه الأب والأم في تربية الأطفال وتكوين شخصياتهم.

فى اليوم العالمي للوالدين.. خطوات يمكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الأسرية

كشف الدكتور محمد هاني، أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الأسرية، ومن أهمها:

فى اليوم العالمي للوالدين.. خطوات يمكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الأسرية



1. الاهتمام بالتواصل الجيد بين أفراد الأسرة، والتحدث مع بعضهم البعض بصراحة واحترام وفتح النقاش حول المواضيع المختلفة.

2. تحديد وقت محدد للجميع للجلوس معًا وتناول وجبة الطعام معًا، وخلق بيئة مريحة وودية واستخدام هذا الوقت للتحدث والاستماع للآخرين.

3. القيام بالأنشطة المشتركة معًا، مثل اللعب وممارسة الرياضة والرحلات والأنشطة الفنية والثقافية، وذلك يمكن أن يساعد على تعزيز العلاقات وتوطيد الصلات العائلية.

4. تكريم الذكريات الجميلة والأحداث الخاصة معًا، وإنشاء ذاكرة عائلية مشتركة، والاحتفاظ بها في الصور والفيديوهات والألبومات.

فى اليوم العالمي للوالدين.. خطوات يمكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الأسرية



5. تحديد الأهداف المشتركة والعمل على تحقيقها، والتشجيع على دعم بعضهم البعض وتقديم المساعدة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

6. الاحترام المتبادل بين أفراد العائلة والتعامل بصورة حسنة واحترام الحدود والتفاهم على القواعد العائلية المشتركة.

7. الاحتفال بالمناسبات الخاصة، مثل الأعياد والأعياد الوطنية والأعياد الدينية والأعياد الشخصية، والاحتفال بالأحداث الخاصة مثل الزيجات والخطوبات والولادات والتخرجات، وذلك يمكن أن يساعد على تعزيز الروابط العائلية وتقوية العلاقات بين أفراد الأسرة.

8. الحفاظ على التواصل الدائم بين أفراد الأسرة، سواء كان ذلك عن طريق الاتصال الهاتفي أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك يمكن أن يساعد على توطيد الصلات العائلية وتحقيق الاستقرار في العلاقات.

واختتم قائلا: “في النهاية، يمكن القول إن تعزيز العلاقات الأسرية يعتمد على الاهتمام ببعضنا البعض والعمل على تحقيق الاستقرار والتواصل الجيد والتفاهم والتعاون بين أفراد الأسرة، ويجب علينا جميعًا العمل على تعزيز دور الأسرة في المجتمع والاهتمام بها وتقديرها، والعمل على تحقيق السعادة والازدهار لجميع أفراد الأسرة”.