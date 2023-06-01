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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يصدم الجميع بالسوق الأوروبية.. الأخصر يقفز لأعلى مستوى في شهرين

الدولار يصدم الجميع..
الدولار يصدم الجميع.. الأخصر يقفز لأعلى مستوى فى شهرين

قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى 11 أسبوعاً مستأنفاً مكاسبه القوية التي توقفت مؤقتاً بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس، يأتي هذا الارتفاع بفضل تعليقات عدوانية من أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
عززت تلك التعليقات من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة رابعة على التوالي بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.
ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة، مع صدور عدد فرص العمل المتاحة خلال أبريل.

ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6% إلى مستوى 104.63 نقطة الأعلى منذ 16 مارس الماضي، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 104.05 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 104.01 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، بسبب نشاط نسبي فى عمليات التصحيح وجني الأرباح.

على مدار تعاملات مايو، والتي تنتهي رسمياً عند تسوية الأسعار اليوم، فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفع حتى اللحظة بنسبة 1.7% ، على وشك تحقيق أول مكسب شهري خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
حيث زادت بقوة عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،فى ظل توالي التعليقات الأكثر تشدداً من مسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والبيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة.
تعليقات فيدرالية
قالت رئيسة البنك الفيدرالي الاحتياطي فى كليفلاند "لوريتا ميستر" في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الأربعاء ، أنها ترى ضرورة الاستمرار فى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل، وأشارت إلى أنه ليس هناك سبب مقنع يمنع المركزي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة الاجتماع المقبل.

وبعد هذه التعليقات ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى اجتماع 14 يونيو المقبل من 62% إلى 65% فى الوقت الحالي ،وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 38% إلى 35% حالياً.
سوق العمل الأمريكية
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكية ،حيث تصدر فرص العمل المتاحة خلال أبريل الماضي ،قبل يومين من صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة.
يصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش الاستبيان الجديد عن فرص العمل ودوران العمالة ،وتشير التوقعات إلى توافر نحو 9.41 مليون فرصة عمل جديدة فى اليوم الأخير من أبريل الماضي ،بالمقارنة مع مستوي 9.59 مليون فرصة فى مارس.

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