زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق النيران على شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية بإطلاق النار بكثافة اتجاه شاطئ بحر شمال قطاع غزة، صباح اليوم الخميس.

وأفاد مراسل وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء، أن زوارق الاحتلال أطلقت النار والقنابل الدخانية اتجاه شاطئ بحر منطقة الواحة شمال قطاع غزة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،في وقت سابق من اليوم ، ثلاثة فلسطنين بينهم امرأة من قرية المغير شرق رام الله.

وصرحت مصادر أمنية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عامر عاطف أبو عليا، ووالدته، وعلاء رضا أبو عليا، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخل الشرقي للقرية لليوم الثاني على التوالي، وأخطرت بالاستيلاء على جزء من الأراضي عند المدخل.