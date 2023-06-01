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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في تصادم تروسيكل بعمود إنارة بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل بعمود إنارة بطريق القنايات ديرب نجم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات بإستقبال كلا من "محمد ص م" 13 سنة مصابا بإشتباة ما بعد الارتجاج و"علي ا ع" 7 سنوات مصابا ما بعد الارتجاج و"مروة س م" 39 سنة مصابة بكدمة بالساق اليمني و"عبد الرحمن ت م" 18 سنة مصاباً بكدمة بالقدم اليسرى و"منه ا ج" 13 سنة مصابة بكدمة بالقدم اليمني و"هناء س م" 23 سنة مصابة بكدمة باليد اليسرى وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم تروسيكل بعمود انارة بطريق القنايات ديرب نجم وتم نقل المصابين الي مستشفى القنايات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأجهزة الامنية الرعاية الصحية النيابة العامة تصادم تروسيكل محضر بالواقعة مستشفي عمود انارة ديرب نجم

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