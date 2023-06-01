صعود أسعار النفط عالميا وسط احتمالات وقف رفع الفائدة في أمريكا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وعوّضت الخسائر التي سجلتها في وقت سابق، إذ قادت احتمالات وقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتصويت الحاسم في مجلس النواب على مشروع قانون سقف الدين إلى تجدد التفاؤل إزاء المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك له في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 32 سنتًا بما يعادل 0.44% إلى 72.92 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0518 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا أو 0.37% إلى 68.34 دولار للبرميل.

وألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء إلى تفويت محتمل لرفع الفائدة في يونيو بما يخالف توقعات السوق، بحصول رفع وشيك للفائدة من شأنه أن يبطئ النمو الاقتصادي ويضعف الطلب على النفط.

كما صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يعلق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار؛ ما يعزّز فرص تجنب كارثة تخلف الحكومة عن سداد ديونها.

وشهد الخامان تراجعًا حادًّا في الجلسات السابقة، إذ هبط برنت 5.6% وغرب تكساس 6.3% عند إغلاق أمس الأربعاء مقارنة بالجمعة الماضي.