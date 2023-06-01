تقديم الرعاية الطبية لــ 3404 حالة بقوافل جامعة طنطا في بسيون وسمنود

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع قافلة طبية بالتعاون مع محافظة الغربية، إلى قرية كتامة مركز بسيون، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



كما نظمت جامعة طنطا أيضا قافلتين شاملتين بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، إلى قرية الناوية بمركز سمنود وقرية ميت شريف بمركز بسيون بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة العنف ضد المرأة.

شهدت القوافل الثلاثة توقيع الكشف الطبي لعدد 3404 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 253 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

229 في جراحة المخ والأعصاب و 317 حالة في عيادة طب الأطفال، 426 بجراحة العظام، 318 بعيادة الأمراض الجلدية، و 342 بأمراض الباطنة، و 122 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 320 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و63 بعيادة الجراحة العامة، و 166 بعيادة الأمراض الصدرية، و 86 بالنفسية والعصبية، و499 بعيادة طب وجراحة العيون، 96 بعيادة القلب والأوعية، و60 بعيادة الأسنان، و270 بعيادة التحاليل،و81 بعيادة تنظيم الأسرة.



كما تم تحويل 253 حالة بواقع 30 جراحة مخ وأعصاب، و 18 أطفال، 26 عظام، 14 جلدية، 20 باطنة، 14 مسالك بولية ، 21 انف واذن وحنجرة ، 20 جراحة عامة، 11 الصدر،7 نفسية وعصبية،64 طب وجراحة العيون. و8 قلب واوعية دموية.



كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 352 مواطن، وزراعة 150 شجرة مثمرة بكل القرى، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة، اضافةً إلى تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزارعين حول الزراعة التعاقدية وأهميتها ودورها في المرحلة الحالية، والأسمدة وتوفيرها للمزارعين، وتم الاستماع إلى كافة استفساراتهم والرد عليها ،كما تم تنظيم ندوات للتوعية بسرطان الثدي، والوقاية من سرطان الثدي

شارك بالقافلة محمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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