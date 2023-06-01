عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقديم الرعاية الطبية لــ 3404 حالة بقوافل جامعة طنطا في بسيون وسمنود

قوافل طبية بالغريية
قوافل طبية بالغريية

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع قافلة طبية بالتعاون مع محافظة الغربية، إلى قرية كتامة مركز بسيون، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

طلاب جامعة طنطا يحصدون المركز الأول في المبادرات المجتمعية والعروض المسرحية


كما نظمت جامعة طنطا أيضا قافلتين شاملتين بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، إلى قرية الناوية بمركز سمنود وقرية ميت شريف بمركز بسيون بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة العنف ضد المرأة. 
شهدت القوافل الثلاثة توقيع الكشف الطبي لعدد 3404 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 253 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:
229 في جراحة المخ والأعصاب و 317 حالة في عيادة طب الأطفال، 426 بجراحة العظام، 318 بعيادة الأمراض الجلدية، و 342 بأمراض الباطنة، و 122 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 320 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و63 بعيادة الجراحة العامة، و 166 بعيادة الأمراض الصدرية، و 86 بالنفسية والعصبية، و499 بعيادة طب وجراحة العيون، 96 بعيادة القلب والأوعية، و60 بعيادة الأسنان، و270 بعيادة التحاليل،و81 بعيادة تنظيم الأسرة. 

كانت في القاهرة.. عودة فتاة الغربية المتغيبة عن منزلها


كما تم تحويل 253 حالة بواقع 30 جراحة مخ وأعصاب، و 18 أطفال، 26 عظام، 14 جلدية، 20 باطنة، 14 مسالك بولية ، 21 انف واذن وحنجرة ، 20 جراحة عامة، 11 الصدر،7 نفسية وعصبية،64 طب وجراحة العيون. و8 قلب واوعية دموية.


كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 352 مواطن، وزراعة 150 شجرة مثمرة بكل القرى، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة، اضافةً إلى تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزارعين حول الزراعة التعاقدية وأهميتها ودورها في المرحلة الحالية، والأسمدة وتوفيرها للمزارعين، وتم الاستماع إلى كافة استفساراتهم والرد عليها ،كما تم  تنظيم ندوات للتوعية بسرطان الثدي، والوقاية من سرطان الثدي

شارك بالقافلة محمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

IMG-20230601-WA0015
IMG-20230601-WA0015
IMG-20230601-WA0011
IMG-20230601-WA0011
IMG-20230601-WA0010
IMG-20230601-WA0010
IMG-20230601-WA0012
IMG-20230601-WA0012
IMG-20230601-WA0014
IMG-20230601-WA0014
IMG-20230601-WA0009
IMG-20230601-WA0009
الجراحة العامة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور محمود ذكي الدكتور محمود سليم العنف ضد المرأة الرعاية الطبية الدكتورة سحر التخصصات الاسعافات الاستماع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

العاصفة وصلت| الأرصاد تحذر من الأمطار و الأتربة التي تضرب البلاد

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

عاصفة تضرب القاهرة.. سقوط لوحة إعلانات ضخمة على كوبري 6 أكتوبر| صور

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على فيس بوك

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

موضوعات متعلقة

مصرع شاب وإصابة 2 في حادث تصادم على طريق طنطا - كفرالشيخ

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية تطالب اليونسكو بوقف قرارات الكنيست الهادفة لتهويد التعليم

هولندا تقدم دعمًا لـ وزارة التنمية المحلية لمشروعات هائلة بالصعيد | صور

موعد الانضمام للناتو.. تصريحات عاجلة من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أوكرانيا

عاجل | إكسترا تعرض بث مباشر لـ حفل زفاف ولي العهد الأردني

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا تايلانديًّا رفيع المستوى لبحث تعزيز التعاون

يبدأ عصر اليوم.. تفاصيل زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير لمركز النسور لذوى الهمم وتوقع بروتوكول مع التضامن

تلميذ يعتدي بوحشية على مدرس ستيني بإسكتلندا

مايخرجوش .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأضرار العاصفة الترابية

أسهل 7 نصائح للوقاية من العاصفة الترابية

فيديو

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ