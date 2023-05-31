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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة طنطا يحصدون المركز الأول في المبادرات المجتمعية والعروض المسرحية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

فاز طلاب جامعة طنطا ، بالمركز الأول في مجال المبادرات المجتمعية بمبادرة بعنوان "باحثون ما قبل التخرج" ، وبالمركز الأول في مجال العروض المسرحية غير متخصصة عن (عرض المنفى) إخراج السعيد منسى، وذلك على مستوى الجامعات في مهرجان إبداع 11 بوزارة الشباب، كما فاز  الطلاب  أيضاً  بالمركز الثاني في مجال العزف الجماعي غير المتخصص بقياده المايسترو محمود صفوت.

وفى مجال العروض المسرحية الفردية غير المتخصصة ، فاز بأفضل تصميم برنامج الطالب عبدالله محمد عبد العزيز فتح الله كلية الحقوق ، كما فازت بأفضل ممثلة ثالثة الطالبة هدى السيد عبد الواحد مبارك  بكليه التجارة، وفاز بأفضل اضاءة الطالب مازن رمضان عبد الحميد بكليه الزراعة.

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جاء ذلك خلال حفل ختام مهرجان ابداع في موسمه الـ 11 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات الحكومية والخاصة، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب “الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا  لشئون التعليم والطلاب، وكوكبة من الشخصيات العامة والمفكرين والفنانين.

هنأ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الطلاب الفائزين بالمسابقة، مشيداً بأدائهم الفني خلال العروض بالمسابقة، مؤكداً أن الجامعة تدعم طلابها المبدعين المبتكرين لدعم وتطوير وتنمية مهاراتهم وتشجيعهم وحثهم على الإبداع والابتكار العلمي.

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وأضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة الطلابية، وتشجيع طلابها على المشاركة بها، مثمناً جهود الطلاب والعاملين بالجامعة في تدربيهم وإعدادهم للمشاركة في المسابقات، موضحاً أن مشاركة الطلاب جاءت تحت اشراف محمد القصير مدير عام رعاية الشباب، و مصطفى منصور مدير إدارة النشاط الثقافي ، وجيهان ابراهيم محمد خاطر مدير إدارة النشاط الفني، و منال صلاح ، ومنى أسامة، ومحمود المشد، وباسم فتحى، ومحمد رضوان.

ئيس عبد الفتاح السيسي الجامعات والمعاهد العليا الجامعات والمعاهد الثقافية والفنية التعليم والطلاب الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدكتور محمود ذكي الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا

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