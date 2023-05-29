الغربية .. أهالي المحلة الكبرى يطالبون بتشغيل مرفق الأتوبيسات أسوة بمدينة طنطا | صور

ناشد أهالى مدينة المحله الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، المسئولين بشركة مرفق النقل الداخلي بمدينة المحله الكبرى العمل على تشغيل الأتوبيسات الغير مستغلة.



ويقول المواطن أيمن الغرباوي في رسالته : هذه الصور لشركة مرفق النقل الداخلي بمدينة المحله الكبرى حيث تتواجد هذه الاتوبيسات بدون أى إستغلال لصالح المواطنين وتشغيل المرفق والاتوبيسات أسوة بمدينة طنطا التى يوجد بها العديد من الاتوبيسات التى تخدم مصالح المواطنين في مدينة طنطا ولكن على عكس ذلك تماماً نجد مدينة المحله الكبرى لا يوجد بها أى وسيلة مواصلات إلا التوكتوك والميكروباص الذين يقومون باستغلال المواطنين وتقطيع الخطوط الداخلية لزيادة الأعباء المعيشه على كاهل المواطنين في مدينة المحله الكبرى .

مناشد المسئولين بشركة مرفق النقل الداخلي بمدينة المحله الكبرى ومحافظ الغربية العمل على تشغيل اتوبيسات النقل الداخلي بمدينة المحلة الكبرى مثل مدينة طنطا.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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