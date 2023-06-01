نيابة عن الرئيس الإماراتي| ولي عهد أبوظبي بالأردن لحضور زفاف الأمير الحسين

وصل الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأردنية عمّان، لحضور حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد آلـ سيف وذلك نيابة عن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويقام حفل في تمام الساعة الثالثة عصراً للساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما وصل قادة ومسئولون من عدة دول إلى العاصمة الأردنية عمان، ليلة أمس الأربعاء، لحضور زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



ووصل الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، والسلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، و الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا، والأمير ويليام أمير ويلز برفقة زوجته الاميرة كيت ميدلتون.

كما وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، والسيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والسيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن.



ووصل مسئولون من دولة الكويت، ومملكة البحرين، وباكستان.