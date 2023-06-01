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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي: جولات ميدانية مستمرة لمتابعة وتقييم أعمال النظافة

محافظ الغربية يفاجئ قرى قطور ويجازي رئيس الوحدة المحلية بابشواي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  اليوم بجولة مفاجئة لقرى مركز قطور، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والإشغالات إلى جانب متابعة منع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بقرى ابشواي الملق، سماتاي،  بلتاج.

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وخلال الجولة تفقد المحافظ شوارع تلك القرى، وتابع أعمال رفع المخلفات والإشغالات موجهاً بمجازاة رئيس الوحدة المحلية بقرية ابشواي الملق.

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وأكد رحمي على استمرار جولاته الميدانية اليومية لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية في ملف النظافة والتجميل ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والأحياء والقرى.

التنمية المحلية القطاع التعدي على الاراضي الزراعية التعدى على الأراضى الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الأراضى الزراعية القطاعات الخدمية

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