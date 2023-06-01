محافظ الغربية يفاجئ قرى قطور ويجازي رئيس الوحدة المحلية بابشواي

رحمي: جولات ميدانية مستمرة لمتابعة وتقييم أعمال النظافة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بجولة مفاجئة لقرى مركز قطور، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والإشغالات إلى جانب متابعة منع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بقرى ابشواي الملق، سماتاي، بلتاج.

وخلال الجولة تفقد المحافظ شوارع تلك القرى، وتابع أعمال رفع المخلفات والإشغالات موجهاً بمجازاة رئيس الوحدة المحلية بقرية ابشواي الملق.

وأكد رحمي على استمرار جولاته الميدانية اليومية لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية في ملف النظافة والتجميل ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والأحياء والقرى.