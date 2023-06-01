أبو الغيط: الوضع الدولي بالغ الخطورة.. والعرب نجحوا في الاتحاد

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجماعة الدول العربية، أن الوضع الدولي بالغ بعد احتدام العلاقة بين القوة النووية المتمثلة في روسيا وحلف الناتو.

وأضاف “أبو الغيط”، خلال حواره على قناة “إكسترا نيوز”، "هناك ملامح لظهور حرب باردة جديدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي".

وتابع أحمد أبو الغيط "أثق أن جميع الدول العربية ترصد التطور الراهن في العلاقات الدولية، وأن هذا الوضع الدولي لن ينتهى قريبا".

وأكمل أحمد أبو الغيط "العرب نجحوا في الاتحاد ويجمعهم فكر واحد، وهو عدم التدخل في أي نزاع دولي لأن مصالحنا العربية تتطلب هذا".

ولفت "العرب نجحوا في الاتحاد طوال فترة عامي 2022 و2023 ، ومن تابع الأداء العربي في مواجهة الحرب الروسية الأوكرانية يجد أن العرب استمعوا لوجهات النظر والروسية والأوكرانية ".