انتشال جثتين وجار البحث عن ثالثة غرقوا بنهر النيل في أسيوط

لقيت ربة منزل وطفلة مصرعهما غرقًا بعد محاولتهما إنقاذ طفلة سقطت أثناء لعبها بنهر النيل وجاري البحث عنها ، بجزيرة بهيج التابعة لمركز أبنوب.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وجود حالة غرق سيدة وطفلتان بنهر النيل بجزيرة بهيج وجارى البحث عنهما.



وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتين "هدى.ا.ع" 34 عامًا، و"فاتن. ع.ا" 15 عامًا، و وجارى البحث عن "ملك.ع.ع" 10 أعوام.

ولدت التحريات الأولية انه أثناء لعب الطفلة “ ملك” سقطت بنهر النيل فخرجت الأولى والثانية مسرعتين لمحاولة انقاذها من الغرق الا أنهما سحبتهم المياه مما أدى إلى غرقهما جميعا وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط من انتشال جثتين وجاري البحث عن الأخرى.



جرى نقل الجثتين إلى مستشفى أبنوب المركزي. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.