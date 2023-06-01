عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثتين وجار البحث عن ثالثة غرقوا بنهر النيل في أسيوط

انتشال جثتين والبحث
انتشال جثتين والبحث عن أخرى غرقوا بنهر النيل في أسيوط

لقيت ربة منزل وطفلة مصرعهما غرقًا بعد محاولتهما إنقاذ طفلة سقطت أثناء لعبها بنهر النيل وجاري البحث عنها ، بجزيرة بهيج التابعة لمركز أبنوب.


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وجود حالة غرق سيدة وطفلتان بنهر النيل بجزيرة بهيج وجارى البحث عنهما.

بسبب الميراث.. إحالة أوراق عامل قتل شقيقه في أسيوط لفضيلة المفتي

السجن 3 سنوات لشخصين أصابا طالبا وحاولا سرقة دراجته البخارية بأسيوط


وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتين "هدى.ا.ع" 34 عامًا، و"فاتن. ع.ا" 15 عامًا، و وجارى البحث عن "ملك.ع.ع" 10 أعوام.

ولدت التحريات الأولية انه أثناء لعب الطفلة “ ملك”  سقطت بنهر النيل فخرجت الأولى والثانية مسرعتين لمحاولة انقاذها من الغرق الا أنهما سحبتهم المياه مما أدى إلى غرقهما جميعا وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط من انتشال جثتين وجاري البحث عن الأخرى. 


جرى نقل الجثتين إلى مستشفى أبنوب المركزي. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط نهر النيل غرق بنهر النيل جثه غريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

سقوط لوحة إعلانات.. توقف حركة المرور على كوبري 6 أكتوبر في القاهرة

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

موضوعات متعلقة

جنايات أسيوط تقضي بإعدام عامل تعدى على بنت شقيقه

بـ 29 طلقة.. جنايات أسيوط تعاقب متهمين بالسجن المؤبد قتلا شخصًا أخذًا بالثأر

ترشيحاتنا

شاهد.. عقد قران ولي العهد الأردني

تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب كوادر وزارة الصحة

سقوط مأذنة مسجد وشجرة بسبب الطقس السيئ في القليوبية

بعد قرار تشكيل لجنة له.. تفاصيل اختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

أول الإعدادية مكرر : مجدي يعقوب مثلي الأعلى | فيديو

رمضان صبحي خارج معسكر منتخب مصر المقبل .. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير لمركز النسور لذوى الهمم وتوقع بروتوكول مع التضامن

تلميذ يعتدي بوحشية على مدرس ستيني بإسكتلندا

مايخرجوش .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأضرار العاصفة الترابية

فيديو

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ