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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لشخصين أصابا طالبا وحاولا سرقة دراجته البخارية بأسيوط

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، شخصين بالسجن 3 سنوات لإصابتهما شخص وشروعهما في سرقة دراجته النارية بعد أن اعترضا طريقه أثناء عودته من زيارة احد أصدقاءه بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح. 
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار ، رئيس المحكمة ، و عضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح ، رئيس بالمحكمة ، و أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل .
تعود وقائع القضية رقم 18728 لسنة 2022 جنايات الفتح على تلقي مركز شرطة الفتح بلاغا من " علي . م . ع " طالب بكلية التربية الرياضية ، مقيم قرية العقال البحري بمركز البداري بقيام شخصين باستيقافه تحت تهديد السلاح أثناء عودته من قرية عرب الكلابات بمركز الفتح بعد زيارة احد أصدقاءه والتعدي عليه بالضرب وقيام احدهم بإطلاق طلق ناري صوبه مما أدى إلى إصابته بقدمه اليمنى وفروا هاربين بعد رؤيتهم بعض الأهالي .

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وتوصلت تحريات الرائد أحمد أبوستيت رئيس مباحث مركز الفتح أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمان " عمرو . ص . ص " و " فرغلي . أ . ع " المقيمان بقرية عرب الكلابات حيث كان المتهمان يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة المتهم الثاني وأثناء عودة المجني عليه قام المتهمان بالاقتراب منه وحاول المتهم الأول بسحب مفتاح الدراجة النارية التي كان يقودها المجني عليه لإيقافه ولكن قام المجني عليه بالإسراع هربا منهما فقام المتهم الأول بإخراج سلاح ناري " فرد خرطوش " كان بحوزته وأطلق عيار ناري صوب المجني عليه مما أدى إلى إصابته بقدمه اليمنى والذي تسبب في سقوطه على الأرض وقام المتهمان بمحاولة سرقة دراجته البخارية التي كان يستقلها إلى أن شاهد المجني عليه الأهالي فاستنجد بهم فقام المتهمان بالهرب بالدراجة البخارية الخاصة بهما .

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