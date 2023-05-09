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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نصاب واسمه «عباده»| ضحية لشاب على فيس بوك: أوهمني بامتلاكه مركز تخسيس.. وأرسلت له صوري فطلب 4000 جنيه لعدم نشرها

متهم
متهم

ابتكر عامل طريقة للنصب على الفتيات؛ بإنشاء صفحات وهمية على موقع التواصل فيس بوك، لاستقطابهن وابتزازهن ماليا، وفي أقل من أسبوع، نجح في إسقاط ضحيتين.

الضحية الأولى كانت من محافظة المنوفية، حيث قام بمراسلتها؛ بدعوى أنه يمتلك مركز تخسيس، وطلب منها إرسال صور للأماكن التي تريد تخسيسها في جسدها، حتى تطورت بينهما المحادثات، إلى أمور غير أخلاقية، ثم هددها بنشر محادثاتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا أرسلت له مبالغ مالية، وبعد أن حصل منها على الأموال؛ استمر في تهديده لها؛ حتى قررت التقدم ببلاغ ضده.

أما الضحية الثانية، فكانت من محافظة الغربية، حيث أوهمها بأنه سيدة، وتعمل منشدة دينية، وتمتلك مركزا للتجميل، وطلب منها صورا لها؛ بعد أن أقنعها باستطاعته تخسيس جسدها، ولم تشك فيه للحظة، وأرسلت له الصور، حتى فوجئت أنه رجل، وابتزها بالصور، مقابل دفع أموال له؛ حتى لا ينشر صورها على فيس بوك، فتقدمت ببلاغ ضده.

إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، نجحت في التوصل إلى صاحب الحساب، وتبين أنه يدعى "عباده. م. م"، مقيم مركز الغنايم، في محافظة أسيوط.

وبالقبض على المتهم، ومواجهته بالبلاغات ضده؛ اعترف بارتكاب الواقعتين، وبتقديمه للمحاكمة في بلاغ الضحية الأولى؛ عوقب بالحبس لمدة عامين، وتنظر الآن محكمة الجنايات، محاكمته في واقعة الضحية الثانية.

وننشر فيما يلي أقوال الضحية الثانية للمتهم.

س / ما هي تفصيلات شكواكي ؟
ج / اسمي “سعاد . إ . ح” 27 عاما، مقيمة بمحافظة الغربية، إنني تواصلت مع حساب على موقع الفيس بوك، باسم “المنشدة الدينية أميرة كويس”، وكان على الحساب صورة المنشدة الدينية، والذي جعلني أثق بأن الحساب لها، وكنت حابه أتعلم الأناشيد الدينية.

وبعد أن تحدثت معها على الحساب، قالت لي إنها تمتلك محل تجميل، وعرضت عليَّا، لو أنا محتاجه أخس في مناطق معينة في جسمي؛ تستطيع مساعدتي في ذلك، وطلبت مني أن أرسل لها صورا للمناطق التي أريد تخسيسها في جسمي، وقمت بالفعل بإرسال صور لها.

وبعد كده طلبت صور لجسمي بالكامل؛ علشان تشوفني، وتساعدني أخس، وبعت لها الصور، وبعدها قالت لي إنتي حابه أبعتلك صور، علشان تبقي واثقة وأنتي بتكلميني، فقولت لها ماشي؛ فوجئت بإرسالها لي صورتين لراجل، ومش كويسين، صور مش محترمة.

وقتها عرفت إني بكلم حساب مزيف، وإنه مش حساب المنشدة الدينية، قولت لزوجي؛ قام كلمه من الحساب عندي، وقاله له إحنا آسفين إن إحنا بعتنالك صور، ويا ريت تمسحهم؛ فرد وقتها على زوجي، وقال له: أنا حبيت أدي لمراتك درس في إنها ماتثقش في أي حد، ووعد زوجي إنه مش هيعمل حاجه بالصور.

وبعد شهرين، وجدنا صور بطاقتي الشخصية ناشرها على صفحة فيس أخرى، تحمل اسم مصطفى الشيخ، ويقول إنها ضائعة، رغم أنها كانت معي، وبعدها أرسل صوري لزوجي، على حسابه الخاص، وأرسل صورا إلى أقاربي، وقام بتهديد زوجي، وطلب منه 4000 جنيه؛ مقابل عدم نشر صوري على صفحات الفيس بوك.


س / وما هو اسم الصفحات التي قمتي بمراسلتها تحديدا ؟
ج / اسم الصفحة اللي أنا كلمتها في الأول، المنشدة الدينية أميرة كويس، والصفحة اللي بعتت الصور لزوجي وأقاربي، باسم مصطفى الشيخ.
 

س / وما الذي دعاكِ لمراسلة الصفحة المسماة بـ المنشدة أميرة كويس؟
ج / هي واحدة معروفة، وليها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا كنت حابه أشارك معاها في إني أتعلم الأناشيد الدينية.
 

س / وما الذي دعاكِ لإرسال صورك الشخصية لتلك الصفحة؟
ج / أنا بعت صوري؛ لما قالتلي إنها تملك مركز تجميل وتخسيس، ومحتاجه صور لمناطق في جسمي؛ علشان تقدر تساعدني في التخسيس.
 

س / وما طبيعة تلك الصور التي قمتِ بإرسالها لتلك الصفحة؟
ج / هي صور شخصية، إحداهما بشعري، وأخرى بقميص نوم.
 

س / ومتى تحديدا علمتِ بأن مستخدم الحساب هو ليس المنشدة الدينية أميرة كويس؟
ج / أنا عرفت كده؛ بعد ما بعت لي صورتين مش محترمين لراجل، وفيهم مناظر جنسية.
 

س / ما التصرف الذي بدر منك وقتها؟
ج / جوزي كلمه من الحساب بتاعي، واعتذر له، وطلب منه مسح الصور.
 

س / وما الذي بدر من مستخدم الحساب المسمى بـ المنشدة الدينية أميرة كويس؟
ج / هو قال لزوجي، ما تخفش، أنا مش هعمل حاجه بالصور، وأنا حبيت أدي مراتك درس، إنها ما تبعتش الصور لأي حد بعد كده.
 

س / وما الذي بدر من زوجك خلال حديثه معه؟
ج / زوجي قال له متشكرين، ويا ريت يحذف الصور، وهو رد على زوجي بإنه هيحذفها.
 

س / وما الذي حدث عقب ذلك؟
ج / إحنا فوجئنا إن في صفحة اسمها مصطفى الشيخ، نشرت صورة بطاقتي الشخصية بعد شهرين على الواقعة، على إنها ضائعة مني، وبعد كده أرسلت الصور اللي أنا كنت أرسلتها لصفحة المنشدة الدينية أميرة كويس المزيفة، لزوجي، وبيهدد زوجي، وطلب منه مبلغ 4000 جنيه؛ مقابل عدم نشر صوري على صفحات الفيس بوك، وإرسال الصور لزوجي وأقاربي.
 

س / وهل سبق لكِ التعامل مع تلك الصفحة المسماة مصطفى الشيخ؟
ج / لا.
 

س / وما تعليلك لما ورد بمحضر الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتقرير الفحص الفني، من أن صاحب حساب مصطفى الشيخ يدعى «عبادة. م. م»؟.
ج / أيوه… أنا بتهم «عباده. م. م».


س / وما قصد المتهم من ارتكاب الواقعة؟
ج / هو قصده تهديدي وابتزازي بالصور الخاصة بي، في مقابل الحصول على مبالغ مالية.

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وكانت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، قد عاقبت المتهم بالحبس لمدة عامين، في واقعة الضحية الأولى، وتنظر محاكمة المتهم في واقعة الضحية الثانية.

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