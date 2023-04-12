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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزته 57 قطعة حشيش.. جنايات أسيوط تعاقب شخص بالسجن المشدد والغرامة

جنايات أسيوط تعاقب
جنايات أسيوط تعاقب شخص بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط متهما بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنية لحيازته المواد المخدرة بمركز أبنوب .

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي وعماد فؤاد بشاي الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر خميس محمود عبد المحسن .

تعود وقائع القضية رقم 17784 لسنة 2022 جنايات مركز أبنوب إلى ورود معلومات للنقيب فتحي طوسن معاون مباحث مركز شرطة أبنوب تفيد قيام " شعبان  . س . ع  " بحيازته المواد المخدرة بقرية كوم أبوشيل .

وكشفت تحريات المباحث عن إخفاء المتهم كمية من جوهر الحشيش المخدر بمسكنه بقرية كوم أبوشيل .

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وبتقنين الإجراءات قاد النقيب فتحي طوسن معاون مباحث مركز شرطة أبنوب قوة أمنية ، بعد ورود معلومات عن تواجد المتهم بمنزله وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم وبحوزته 57 قطعة لمادة الحشيش المخدر .

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