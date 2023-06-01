نادي الجزيرة يستضيف حوارًا مجتمعيًا لمبادرة معًا لحماية الأسرة المصرية

يستضيف نادي الجزيرة في السابعة مساء السبت المقبل ٣-٦-٢٠٢٣، سابع الندوات النقاشية لمبادرة "معًا لحماية الأسرة المصرية"، في إطار حملة التعريف بـ "حق الكد والسعاية" ووثيقة التأمين ورفع الحد الأقصى عن نفقة المتعة وإجراء حوار مجتمعي شامل حول تعديلات قانون الأسرة في ضوء دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء نقاش حول هذا القانون ينتهي بتعديلات تحقق استقرار وحماية الأسرة المصرية.

تبدأ الحلقة النقاشية بكلمة رئيس النادي شريف سيف النصر، يتحدث فيها عن الدور الاجتماعي للأندية وضرورة المشاركة في القضايا الاجتماعية التي يشهدها المجتمع، ومنها بطبيعة الحال تعديلات قانون الأسرة المطروح للحوار المجتمعي وماهية الضمانات الجديدة التى توفر بيئة آمنة ومستقر للأسرة المصرية؛ حيث من المقرر إرسال تعديلات القانون إلى مجلس النواب لإقراره.

وصرحت الدكتورة إنجي فايد كبير الباحثين بوزارة الآثار، مؤسس مبادرة "معًا لحماية الأسرة المصرية"، بأن تنظيم ندوات الحوار المجتمعي على كافة المستويات، يأتي استجابة للرسائل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي الراعي الحقيقي لاستقرار وحماية وتنمية الأسرة، ولفتت إلى أن ذلك ينطلق أيضًا من الإيمان الكامل بأن المرأة هي عماد الأسرة وان التوعية بأهمية تطبيق قوانين عادلة سيحقق الاستقرار الحقيقي لكل أطراف الأسرة وخاصة الأطفال.

تشهد ندوة نادي الجزيرة نقاشات موسعة، تمثل في مجملها رؤية واضحة يتقدم بها مؤسسو المبادرة، للجهات المعنية للمساعدة في إجراء تعديلات قانون الأسرة؛ حيث تتعاطي المبادرة مع المتغيرات المجتمعية التى أصبحت تهدد وحدة الأسرة بعد زيادة معدلات الطلاق وهو ما يترتب عليه تهديد لمستقبل الأطفال، بل والأجيال الشابة.

وقالت "فايد" التي أعربت عن شكرها لنادي الجزيرة لاستضافة الندوة السابعة لمبادرة "معا لحماية الأسرة" مساء السبت المقبل: تعد المبادرة تع فرصة لطرح كل الآراء وصياغة الرؤى التي تستهدف المشاركة مع الحكومة ومختلف الهيئات التي تسعى للاتفاق على برنامج يحقق الحماية للأسرة المصرية من كافة النواحي.

‎ويلقي الدكتور حسام لطفي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بجامعة بني سويف ومقرر لجنة الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومؤسس المبادرة، الضوء على أهداف "معًا لحماية الأسرة"، ويشير في كلمته إلى قوانين الأسرة بين الماضي والحالي.

ويتحدث الدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، عن تطور فقه "حق الكد والسعاية" في الإسلام، وقوانين الأسرة بين الفقه والشريعة.

يشارك في ندوة نادي الجزيرة الفنان سامح الصريطي، ويسلط الضوء علي دور الثقافة والإعلام في بناء الأسرة. وتتحدث د. دريم نعمان أخصائي الجلدية والتجميل عن الصحة النفسية للمرأة والطفل . وتشارك د. سلمي حبيب - استشاري نفسي- بورقة عنوانها "التوازن النفسي للأسرة بين الوفاق والخلاف. وتتحدث د.غادة قنديل الرئيس التنفيذي لبنك ميلون بنيويورك عن التوعية الاقتصادية في ظل التداعيات الحالية.

‎تستهدف مبادرة "معا لحماية الأسرة" تعديل قانون الأسرة بما يتناسب مع التداعيات الاقتصادية الجديدة، ولاقت المبادرة التي طرحت أفكارها عبر ٦ مؤتمرات وندوات منذ تأسيسها عام ٢٠١٩، ترحيبا مجتمعيا واسع النطاق، حيث شارك في حواراتها السابقة، أكاديميون وممثلون من مجلس النواب والأزهر وخبراء صحة وتعليم ومشاركون من كافة مؤسسات المجتمع، و أعرب هؤلاء عن تأييدهم لإعداد قانون الأسرة بحيث يخرج بصيغة متوازنة ويحافظ على استقرار المجتمع.

وشدد المشاركون على أهمية الحفاظ علي الأسرة أساس وعماد المجتمع الصالح، وضرورة تهيئة المناخ لبنيان أسري قوي يحمي الشباب من الوقوع في براثن الطلاق والنفقة والحضانة وما شابه ذلك من مشكلات تؤثر على استقرار حياتهم وعلى مستقبل الأطفال، وذلك في ضوء حرص الدولة على إجراء تعديلات متوازنة في قانون الأسرة تحقق صالحها واستقرارها.

يدير ندوة نادي الجزيرة المستشار عادل عبد الباقي وزير شئون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية الأسبق..