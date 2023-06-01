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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول أكبر سفينة حاويات عملاقة لميناء دمياط قادمة من "جدة" السعودي

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة حاويات.

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بينما غادرت 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة  منها سفينة الحاويات العملاقة  ONE FRIENDSHIP والتي تعد من أحدث سفن الحاويات التابعة للخط الملاحي ONE الياباني ، والتي تم بناؤها خلال هذا العام، خلال رحلتها الأولى لميناء دمياط  قادمة من ميناء جدة السعودي ، بحمولة بلغت حوالى 155 ألف طن ، وبطول 366 مترا وعرض 51 مترا و غاطس 14.80 متر.

يأتي ذلك تتويجاً للتعاون المشترك بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع والجهود التي تبذلها الهيئة لتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى جانب جهود الشركة لتطوير وتعميق أرصفة المحطة لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات في العالم .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25632 طنا تشمل : 1600 طن يوريا معبأ و2000 طن رمل و 1000 طن كسب صويا و18932 طن ملح و 2100 طن مولاس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67470 طنا تشمل : 8659 طن خردة و15461 طن فول صويا و 2000 طن كسب فول صويا و 1655 طن نواتج تقطير و6234 طن ابلاكاش و 411 طن خشب زان و13964 طن ذرة و 900 طن كسب عباد و 13216 طن قمح و 4970 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 360 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 808 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5418 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 135463 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192118 طنًا .

كما غادر قطار بعد أن فرغ  25 حاوية 40 قدما  قادمة من الاسكندرية ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5775 شاحنة .

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