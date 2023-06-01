رئيس جامعة دمياط يتفقد مشروع البنية التحتية للجزء الثاني من حرم الجامعة

تفقد اليوم، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعجامعة دمياط، مشروع البنية التحتية الخاص بحوالي ١٠٠ فدان بداخل حرم الجامعة، حيث تلقى تقريرا من المختصين بحجم الإنجازات غير المرئية و التى تمت بتلك المنطقة و انتهت بنسبة ١٠٠% بما يتيح بناء أى مبنى من المشروعات الجديدة فى أى مكان و متبقى الربط فقط مع المبنى الذى سيتم الانتهاء من تشييده.

جدير بالذكر أن الجزء الذى تفقده اليوم رئيس الجامعة هو مرآة لنصف الجامعة الذى تم الانتهاء من بنائه فى السنوات السابقة، و بذلك يكون قد تم تجهيز ١٠٠% من البنية التحتية للجزء الجديد على النحو التالى، أولا مياه الشرب و تم الانتهاء من ١٠٠% من البنية التحتية الخاصة بها بإجمالى ثمانية كيلو متر مواسير بلاستيكية بأقطار مختلفة، وثمانية عشر غرفة محابس لزوم الشبكة الرئيسية، و خمسة غرف محابس لزوم شبكة المياه الفرعية، ثانيا شبكة الرى للمناطق الخضراء و تم الانتهاء من ١٠٠% من البنية التحتية الخاصة بها بإجمالى سبعة عشر كيلو متر مواسير مختلفة المواصفات و الأقطار، و تسع غرف محابس لزوم شبكة الرى، ثالثا شبكة الحريق و تم الانتهاء من ١٠٠% من البنية التحتية الخاصة بها بإجمالى أحد عشر كيلو متر مواسير بأقطار مختلفة، و تسع غرف محابس لزوم شبكة الحريق، رابعا شبكة الصرف و تم الانتهاء من ١٠٠% من البنية التحتية الخاصة بها بإجمالى ثلاث عشرة كيلو متر مواسير بأقطار مختلفة، و خمسمائة مطبق لتجميع مياه الصرف، خامسا الأعمال الكهربائية و تم الانتهاء من ١٠٠% من البنية التحتية الخاصة بها بإجمالى غرفة واحدة موزع و ستة غرف للمولدات و ثلاثة عشر غرفة للمحولات، و يتبقى أعمال الربط مع المبانى عقب تشييدها سادسا أعمال الطرق و تم الانتهاء من ١٠٠% من أعمال الفرمة الخاصة بها بإجمالى مساحة عشرة آلاف كيلو متر مختلفة فى مقياس العرض، و عدده ثمانية طرق.

و تعد تلك المنطقة التى تفقدها رئيس الجامعة و المخصصة للمشروعات الإنشائية المستقبلية تسهيلا لمأمورية قيادات الجامعة المستقبلية عند البدء فى المشروعات الجديدة. و لقد وافق مجلس الجامعة فى جلسات سابقة على تلك المشروعات المستقبلية المدرجة فى المخطط العام لإجمالى مشروع حرم الجامعة، و تشتمل ضمن ما تشتمل على مبانى كليات الفنون التطبيقية و الزراعة و معامل و ورش الكليات العملية و مجمع معامل كليات القطاعات الطبية و مجمع الاختبارات الإلكترونية للمرحلة الثانية و مدرجات و قاعات لزوم العملية التعليمية مماثلة للمرحلة السابقة و مركز للخدمات الطلابية و قاعة للمؤتمرات و مطبعة الجامعة الدائمة و مخازن الجامعة و غيرها من المشروعات التى ستتبناها قيادات الجامعة الجديدة فى المستقبل، و بخاصة بعد الانتهاء من تجهيز تلك العمليات المتعلقة بالبنية التحتية لمنطقة المشروعات الجديدة.