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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آخر تطورات مشروع إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط وتطوير كورنيش النيل

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

 


أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  اليوم الخميس، جولة ميدانية، تفقدت خلالها موقع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة لمتابعة الأعمال الجارية به و أيضًا تطوير كورنيش النيل ، حيث رافقها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة..

وفى هذا السياق،، اطلعت " المحافظ " على الموقف التنفيذى للمشروع و آخر التطورات بإنشاء النصب التذكارى وكذلك تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة ، كما بحثت خطة فرش المبنى وآلية إعداد دراسة لتجهيزه كمبنى أخضر ذكى..

كما اطلعت أيضًا على الملامح الرئيسية للمراحل المقبلة وفقًا لخطوات محددة ومتوازية ، حيث أكدت " محافظ دمياط " على الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لتحقيق محاور المخطط المتكامل الذى تم اعداده لإنشاء مبنى الديوان بما يتناسب مع المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية وكذلك تطوير المنطقة المحيطة والتى لم تشهد اى أعمال تطوير منذ فترة زمنية طويلة ..

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دمياط الأعمال الجارية آخر تطورات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذى إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة

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