اعرف نبيك.. ندوة بالمدينة الآمنة في دمياط

نظم المجلس القومى للمرأة بدمياط تحت إشراف مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط وبالتعاون مع مديرية الأوقاف بدمياط والتنسيق مع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج وبحضور منى عبدالله عضو الفرع ومشرفة على أنشطة المجلس القومي للمرأة بالمدينة الصديقة للنساء، ندوة بعنوان " إعرف نبيك " حاضر فيها الشيخ ابراهيم جمال الخضري.

والتى تعد من أقيم وأسمى المبادرات والتى تهدف بالتوعية بأهمية فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتعريف بقدر نبينا صلي الله عليه وسلم وبيان عظيم قدره وان حبه واتباع هدايه من أكبر الدوافع للأخذ بالاسباب ، فمن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون كذابا ولا غشاشا ولا منافقا ولا محتكرا ولا يأكل الحرام ومن يحل الرسول صلى الله عليه وسلم بصدق تجده محبا لوطنه ، حيث أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان

وصرحت منى عبدلله منسق الندوة، أن الندوة تأتى في إطار الاهتمام بالجانب التوعوي للشباب من السيدات من نساء المدينه الامنه بعزبه البرج.

واشارت إلى أن الندوة تهدف الى التوعية بأهمية فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتعريف بقدر نبينا صلي الله عليه وسلم وبيان عظيم قدره.

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