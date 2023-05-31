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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. محافظ دمياط تتابع أعمال رصف امتداد الرباعي بالمنطقة القديمة في دمياط

رصف الشوارع
رصف الشوارع

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  الأعمال الجارية لرصف امتداد الرباعى بالمنطقة القديمة ببلاطات الانترلوك ،حيث تأتى تلك الاعمال استكمالاً لخطة مشروع المناطق غير المخططة.

شهدت المنطقة تنفيذ عمليات مد واحلال شبكات المرافق و الحماية المدنية، قبل البدء في أعمال الرصف وذلك لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير ورفع كفاءة المنطقة، وفى هذا السياق، وجهت " المحافظ " بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد و المواصفات والمعايير المحددة خلال التنفيذ.

ويشار إلى أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة يأتى وفقًا لخطة التعاون مع صندوق التنمية الحضرية ويشمل تطوير ٧ مناطق بمدينة دمياط وهي " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح ".

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