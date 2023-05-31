أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الأربعاء، أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وحصلوا جميعا على مجموع 279 درجة وتم ترتيبهم بالسن طبقاً للقرار الوزاري 313 لسنه 2011 بإشراف علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وإيهاب عيسى المالكي، رئيس لجنة النظام والمراقبة.



وينشر “صدى البلد” أسماء اوائل الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة دمياط وفقا لمديرية التربية والتعليم بدمياط، وعددهم 11 طالبة، وطالب واحد فقط، وجمعيهم حصلوا علي مجموع درجات متساوي وهو 279 درجة كالاتي:

الأولي: فريدة علاء صابر عبد الرحيم مدرسة الحوراني إدارة فارسكور

الثانية: هالة هاني المتولي صابر مدرسة جمعة غرب إدارة كفر البطيخ

الثالثة: سماء محمد أبو الرحال مدرسة السيدة عائشة إدارة دمياط الجديدة

الرابعة: أية الحميل الشربيني مدرسة كفر تقي الإعدادية المشتركة إدارة الزرقا

الخامسة: ريتاج أحمد محمد ورد مدرسة جنة الأطفال إدارة دمياط

السادسة: جومانة على المحلاوي مدرسة امين غالي إدارة الروضة

السابعة: روفات لطفي الغيطاني مدرسة كفر المنازلة إدارة ميت أبو غالب

الثامنة: تقى جهاد القاضي مدرسة الحوراني الإعدادية المشتركة إدارة فارسكور

التاسعة: نيرة إكرامي شطا مدرسة كفر تقي الإعدادية المشتركة إدارة الزرقا

العاشرة: مريم السعيد العواد مدرسه کفر سليمان البحري ادارة كفر سعد

الحادي عشر: محمد هاني شرابي مدرسة دمياط الاعدادية بنين إدارة دمياط

الثانية عشر: لینا محمد مبروك الزرقا اعدادية بنات ادارة الزرقا



واعتمدت محافظ دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة معدلات نجاح بلغت 75% أما القسم المهني الذي تقدم للامتحانات عدد 328 طالبا من حضور 316 ونجح منهم 255 طالب وطالبة بنسبة نجاح,06 80% بتحقيق نسبة 100%من الحضور بنتيجة الشهادة الاعدادية للمكفوفين بنسبة 95%للشهادة الاعدادية للصم والبكم

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظه دمياط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023بعد اعتمادها من قبل المحافظة من هنا. أو من خلال الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة دمياط.

رابط النتيجة.

رابط تحميل نتيجة الشهادة الاعدادية العام الدراسى الثانى 2023/2022

النتيجة على برنامج Excel

https://www.mediafire.com/file/csjpov28m9ztkwl/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584_2023.xlsx/file