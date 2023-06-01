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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زهر الدين السعيد الليثى مديرا عاما للتعليم العام بدمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أكد المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، وافقت علي قرار تكليف زهر الدين السعيد الليثي مدير عام إدارة دمياط التعليمية للقيام بتسير أعمال مدير عام التعليم العام بدميـاط.

حصل "الليثي" علي ليسانس آداب وتربية لغة انجليزية عام ١٩٨٦ و عمل معلم للغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية و مدربا معتمدا من الإدارة المركزية للتدريب و أكاديمية المعلم و الجامعة الأمريكية ومؤسسة الامدايست لفترة تجاوزت العشرون عاما.

وشغل عدة وظائف قيادية كان منها مديرا لمدرسة المرشدى بقسميها اللغات و العربى لمدة ثلاث سنوات ثم وكيلا لإدارة كفر البطيخ التعليمية و وكيلا لإدارة عزبة البرج التعليمية لمدة ثلاث سنوات ثم شغل مديرا لإدارة كفر البطيخ التعليمية ثم مديرا لإدارة الروضة التعليمية ثم مديرا لإدارة دمياط الجديدة ثم مديرا لادارة دمياط التعليمية.

حصل "زهر الدين الليثي" على منحة دراسية بالجامعة الأمريكية سنة ٢٠٠٠ لمدة عام دراسى لدراسة طرق التدريس الحديثة و التعلم بممارسة الأنشطة التربوية والاستراتيجيات المختلفة، ثمحصل على بعثة الوزارة للمملكة المتحدة عام ٢٠٠٢.

وعمل ضمن مجموعة المدربين فى مشروع المعايير القومية للتعليم و مشروع التنمية المهنية للمعلمين و المدراء و موجهى اللغة الانجليزية، ومشروع اللغة الإنجليزية المتكامل IELP2 ومشروع ERP لتطوير التعليم في مصر.

كما حصل على العديد من الدورات التدريبة فى التخطيط الاستراتيجى و القيادة الفعالة و توقع وإدارة الأزمات وتنمية التفكير الابداعى و تدريس القيم الأخلاقية و المهارات الهامة للشخصية السوية وبرنامج تطوير القيادة من القنصلية البريطانية ثم حصل علي الرخصة الدولية لقيادة الأعمال من جامعة ميسورى امريكا ٢٠١٣.

كما حصل علي دورة الجودة الشاملة و برنامج مفهوم الهندرة و الاتجاهات المعاصرة للإدارة.

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دمياط التربية والتعليم الجامعة الأمريكية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المرحلة الثانوية المهنية للمعلمين دمياط التعليميه منال عوض محافظ دمياط

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