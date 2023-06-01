كل ما تريد معرفته عن مصطلح إعادة التدوير.. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن مفهوم مصطلح إعادة التدوير.

وقال المركز إنه وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يشير مصطلح إعادة الاستخدام إلى تحول ’’اقتصاد الهدر‘‘ إلى ’مجتمع إعادة الاستخدام‘‘، حيث تكون إعادة استخدام المنتجات البلاستيكية أكثر منطقية من الناحية الاقتصادية من التخلص منها.

وسلطت الأمم المتحدة الضوء على أهمية تسريع سوق إعادة التدوير لإعادة تدوير المواد البلاستيكية من خلال ضمان أن تصبح إعادة التدوير مشروعاً أكثر ربحية، ويشمل ذلك الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، والموزعات السائبة، وبرامج رد المبالغ المدفوعة نظير الودائع، وبرامج استرجاع العبوات، وما إلى ذلك، ويمكن أن يقلل هذا نسبة 30% من التلوث بالمواد البلاستيكية بحلول عام 2040.



وتابع أنه لتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات المساعدة في بناء حالة تجارية أقوى قابلة لإعادة الاستخدام.