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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كيت ميدلتون والشيخة موزا.. شاهد إطلالات الأمراء والملوك بالزفاف الملكي الأردني

صدى البلد

شهد حفل عقد قران ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله والأميرة رجوة آل سيف، حضور أفراد عائلات حاكمة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وكان من أبرز حضور الحفل أمير ويلز وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، وعقيلة الرئيس الأميركي جيل بايدن، وملك هولندا فيليم ألكساندر وعقيلته، وملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث، وولي العهد الدنماركي فريدريك كريستيان وزوجته.

كما حضر ولي عهد أبوظبي خالد بن محمد بن زايد ووالدة أمير قطر الشيخة موزا، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الصباح، وملك ماليزيا وولي عهد النرويج الأمير هاكون وغيرهم. 

 

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